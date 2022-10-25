Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ve Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde ağaç dikimi yaptı.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ve Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde ağaç dikimi yaptı.

Başmakçı’da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı Başmakçı’da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı

Etkinlikler çerçevesinde Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde Üniversite Çevre gönüllüleri tarafından fidan dikme etkinliği yapıldı. Etkinlikte ağaç dikiminin önemine dikkat çeken Kaymakam Han, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.