Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede eğitim alanında derslik kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen eğitim yatırımları ile inşaatı tamamlanan yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İlçede okul öncesi eğitimine 28 yeni derslik kazandırmak amacıyla sıfırdan yapımına başlanan devlet yatırımlarından; Cumhuriyet Mahallesinde 12 derslikli anaokulu inşaatı, Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu Bahçesinde yapımı devam eden 8 derslikli anaokulu inşaatı ile Salih Korkut Budaras İlkokulu bahçesinde yapımı devam eden 8 derslikli özel eğitim anaokulu inşaatlarını ziyaret eden Kaymakam Odabaş yetkililerden bilgiler aldı.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kaymakam Odabaş “İlçemizde eğitim-öğretim alanında ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu dahilde ilçemize kazandırılan eğitim yatırımlarının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve büyük oranda tamamlanmış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Evlatlarımızın daha güzel ortamlarda eğitim-öğretim görebilmesi için inşaatı devam eden yeni okullarımızı çok yakında bölgemize kazandıracağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu yatırımlarımızın ilçemize kazandırılmasında katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi.