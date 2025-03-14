Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir ile birlikte gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Odabaş, ekiplerin sahadaki çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden alınan önlemler hakkında bilgi alan Odabaş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devletin öncelikli konularından biri olduğunu belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin bu konudaki özverili çalışmalarına dikkat çeken Odabaş, "Amacımız, yalnızca ilçemizin fiziksel sınırları içinde huzur ve güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir ortam oluşturmaktır. İlçemizi bu tür suçlardan arındırmak adına yürütülen çalışmalara desteğimiz sürecektir" dedi.

Denetimler sırasında ekiplerin uygulamalarını inceleyen Kaymakam Odabaş, sahada görev yapan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.