Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Şehit Gökhan Kıncak Polis Merkezi, Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, İbrahimce Polis Noktası, Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı, Akçay Polis Merkezi ve Güre Jandarma Karakol Komutanlıklarına habersiz denetleme gerçekleştirdi.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Şehit Gökhan Kıncak Polis Merkezi, Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, İbrahimce Polis Noktası, Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı, Akçay Polis Merkezi ve Güre Jandarma Karakol Komutanlıklarına habersiz denetleme gerçekleştirdi.

Edremit ilçesinde emniyet ve asayiş bakımından hizmet sunan kolluk hizmet birimlerini denetleyen ve kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş; “İlçemizin asayiş ve huzur bakımından daha güvenli hale getirilmesi, sokaktaki huzur ve güven ortamının temin edilmesi amacıyla sık sık denetimlerimizi haberli ve habersiz olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Özellikle ilçemizde asayiş olay sayılarının asgari düzeye indirilmesi ve vatandaşımıza daha güvenli ortamlar sağlanması kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.