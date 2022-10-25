Balıkesir’in Edremit ilçesinde esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.
Edremit’te sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret eden Kaymakam Odabaş, esnafın halini hatırını sorarak, istek, talep ve önerilerini dinledi.
Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.
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