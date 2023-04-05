Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyon öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayı ile birlikte eğitim ziyaretlerini çeşitlendiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek, öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Öğrencilerle birlikte orucunu açan Kaymakam Odabaş, iftardan sonra öğrencilerle sohbet ederek, geleceğe dair beklentilerini aldı. Okul idaresi ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Odabaş, öğrencilerin Ramazanını tebrik ederek, başarılı bir dönem diledi.