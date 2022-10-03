Balıkesir’in Edremit ilçesinde mahalle ziyaretlerini aksatmadan gerçekleştiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Narlı Mahallesini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde mahalle ziyaretlerini aksatmadan gerçekleştiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Narlı Mahallesini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleri dahilinde Narlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Odabaş, Mahalle Muhtarı Ali Çatan’dan mahallenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla hasbihal eden Kaymakam Odabaş, vatandaşların istek, öneri ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Mahalle ziyaretlerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Kaymakam Odabaş “İlçemizde mahallelerimizin mevcut sorunlarını yerinde gözlemliyor, sorunların çözümü noktasında kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor. dedi.

Daha sonra Narlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç’tan yürütülen asayiş hizmetleri ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.