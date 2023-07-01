Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş Kurban Bayramı nedeniyle uygulanan trafik tedbirlerini yerinde denetledi.

Bayram tatili boyunca trafik yoğunluğu yaşanan Edremit genelinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Ekiplerince toplam 22 kavşakta 32 ekiple alınan tedbirleri İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimler ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ile birlikte denetledi. Görevli personelin kurban bayramını kutlayan Kaymakam Odabaş, dokuz günlük kurban bayramı tatilinin sonuna yaklaşıldığını ifade ederek, artık tatil dönüşü yolculuklarının başladığını ve sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri, özellikle hız limitlerini uymaları, emniyet kemerlerini bağlamaları ve yorgun araç kullanmamalarını konularında sürücülere uyarılarda bulundu.