Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilerinin katılımıyla Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilerinin katılımıyla Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 2022 yılı kamu hizmetleri değerlendirilirken, eğitim, sağlık, güvenlik, asayiş, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen yatırımların son durumları, biten yatırımlar, devam eden yatırımlar ve planlanan yatırımlar olmak üzere kurumsal bazda öneriler, ihtiyaçlar ve talepler değerlendirildi.

Edremit’te 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar, geleceğe yönelik planlanan kamu yatırım projeleri değerlendirildiği toplantıda açıklama yapan Kaymakam Odabaş, “Edremit ilçemizde kamu hizmet sunumunda eksikliği hissedilen noktalarda ilçeye değer katacak önemli kamu yatırım projelerini hayata geçirilmesi noktasında girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıya; kamu kurum ve kuruluş amirleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Ticaret Odası yetkilileri ile oda başkanlıkları ve mahalle muhtarları katıldı.