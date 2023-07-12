MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan 200 çocuğa forma hediye etti.

Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtımı için ilçe stadında program düzenlendi. Öğrencilerle bir araya gelerek forma dağıtan Kaymakam Ocak, ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor kurslarıyla Bulanıklı çocukların spor yapmalarına, becerilerini geliştirmelerine imkan sağladıklarını söyledi. Ocak, "Yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Amacımız öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde, en güvendiği ortamda hazırlamak. Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan kaymakamlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımız için ne yapsak azdır" dedi.

Forma dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ve öğretmenler katıldı.