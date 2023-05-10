MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Bulanık Bilican Gazetesi sahibi ve AA Bulanık Muhabiri Galip Kılınç, Bulanık Bilican Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İHA Muhabiri Faruk Güneş, Gazeteci Mehmet Fideyil Temel tarafından karşılanan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 20 yıldır Bulanık ve Bulanıklının sorunlarını takip ettiklerini ve gündeme taşıdıklarını vurgulayan Bulanık Bilican Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç, “Gazetemizin kuruluş amacına uygun olarak yayın hayatımızı sürdürmeye gayret sarf ediyoruz. İlçemizin her sorununu yansıtarak, bu sorunların giderilmesi ile ilgili bir aracı kurum gibi hizmetimizi sürdürmek ve bu sorunların çözümlenmesini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Sizlere de görev hayatınızda başarılar dilerim. Gazetemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sohbette bazı konulara değinen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaymakam Ocak, “Görsel ve yazılı basın; halkın bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalığın artması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının meselelere yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edecektir” dedi.