MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, esnafı ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, esnafı ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak göreve başladığı andan bu yana yoğun tempo ile çalışıyor. Bir yandan hayırlı olsun ziyaretine gelen misafirlerini ağırlayan Kaymakam Ocak, bir yandan da iade-i ziyaretlere başladı. Kaymakam Oğuzhan Ocak, tüm bu yoğunluğunun içerisinde esnaf ziyaretleri de yaparak, şehri ve halkı yakından tanımaya çalışıyor.

Kaymakam Ocak, makam odasından çok halkın içinde olmaya geldiklerini belirterek, “Ziyaretlerimizde bizlere kapılarını açan, başarı temennilerini ileten tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum. Her fırsat bulduğumda esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Varsa devletimizden talep ve istekleri onları çözmeye, dertlerine hemhal olmaya devam edeceğiz” dedi.