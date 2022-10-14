Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın eşi Şeyma Ocak, kurs hocaları ve kursiyerler ile bir araya geldi.

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın eşi Şeyma Ocak, kurs hocaları ve kursiyerler ile bir araya geldi.

Aile Destek ve Eğitim Merkezinin (ADEM) düzenlemiş olduğu programında Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın eşi Şeyma Ocak, kurs hocaları ve kursiyerler ile bir araya geldi. Programının ardından ADEM’de açılmış olan kurslar hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdüresi Nazire Korkmaz ve koordinatörlerden bilgi alan Şeyma Ocak, kursiyerler ile el emeklerinin icrası ile ilgili sohbet etti. Kurs sınıflarını dolaşan Şeyma Ocak, ADEM’lere gelen kadınların dikiş-nakış kurslarından, geri dönüşüm atık kurslarına kadar birçok alanda aldıkları eğitim sonucunda üretmiş oldukları el emeklerini desteklediğini belirtti.