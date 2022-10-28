Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, sanayi sitesindeki esnafla kahvaltıda buluştu.

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, sanayi sitesindeki esnafla kahvaltıda buluştu.

Bulanık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Fuat Nakış’ın düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Bulanık’ta sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda bir araya gelen Kaymakam Ocak, esnafın istek, talep ve önerilerini dinledi.

Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Kaymakam Ocak, misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ocak, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkârların çok önemli rol oynadığını belirterek, esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Esnafın her zaman yanında olduğunu dile getiren Ocak, esnafa çalışmalarında başarılar dileyerek küçük sanayi sitesinden ayrıldı.