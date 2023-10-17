MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak; barınma, servis ve yemek konusunda destek isteyen öğrencilere imkanlar dahilinde gerekli yardımların yapılacağı sözünü vererek, “Öğrencilerimizin düşüncelerini ve isteklerini her zaman önemsiyoruz” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Dönmez, öğretim görevlileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Bulanık MYO öğrencileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, eğitim öğretim hayatından itibaren başlayarak öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte Kaymakam Ocak, kendisine yöneltilen çok sayıda soruya yanıt verdi. Öğrencilerin dikey geçiş sınavından sonra lisans eğitimine devam etmesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Ocak, lisans eğitimiyle ilgili bilgiler de aktardı. Kendi hedef ve hayallerine ulaşmak için çok yoğun bir emekle çalıştığından söz eden ve vazgeçmemenin önemine vurgu yapan Kaymakam Oğuzhan Ocak, öğrencilere de kendi kariyer yolculukları için neler yapabileceklerini anlattı.

Barınma, servis ve yemek konusunda destek isteyen öğrencilere imkanlar dahilinde gerekli yardımların yapılacağı sözünü veren Ocak, “Öğrencilerimizin düşüncelerini ve isteklerini her zaman önemsiyoruz. Bulanık Kaymakamlığı ve belediyesi olarak sizin rahat bir şekilde eğitiminizi sürdürebilmeniz için imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapmayı hazırız. Yeter ki siz okuyun, vatana, millette faydalı insanlar olun” dedi.

Etkinlik, Bulanık MYO Müdür Yardımcısı Doç Dr. İsmail Dönmez’in Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ocak’a teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.