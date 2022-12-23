MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. İnönü Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Ocak, mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Nazım Korkmaz’dan sorunlar ve eksiklikler hakkında bilgi alan Kaymakam Ocak, vatandaşların taleplerini kendilerinden dinleyerek yerine getirilmesi için çözüm noktasında tüm imkânları değerlendireceklerini belirtti.

Kaymakam Ocak, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini vurgulayarak “İlçemiz genelinde merkez başta olmak üzere kırsal mahallelerimizi, köylerimizi aralıksız ziyaret etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bizlerden olan istek ve taleplerini yerinde dinleyip fiziki eksiklikleri yerinde denetlemeyi önemsiyoruz” dedi.