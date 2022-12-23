MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Oğuzhan Ocak, "Kariyer Günleri" programı çerçevesinde öğrencilerle buluştu.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Oğuzhan Ocak, "Kariyer Günleri" programı çerçevesinde öğrencilerle buluştu.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Oğuzhan Ocak, "Kariyer Günleri"nde Bulanık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kaymakam Oğuzhan Ocak, Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ile birlikte Bulanık Anadolu Lisesinde düzenlenen ’Kariyer Günleri’ etkinliğine katıldı. Toplantı salonunda öğrencilere hitap eden Kaymakam Ocak, kaymakamlık mesleğini ve devlet birimleri ile işleyişi hakkında bilgi ve birikimlerini paylaştı. Kaymakam olmak için yapılması gerekenler, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve yetki ile görevleri hakkında bilgi veren Ocak, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Programdan sonra Kaymakam Ocak; okulun kütüphanesini, mutfağını, çamaşırhanesini ve pansiyonunu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte yemek yedi.