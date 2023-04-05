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İftar yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Tekin Kıpçak ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan da katıldı.

Kaymakam Ocak, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı karakol komutanları ve Karaağıl Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerlerle birlikte iftarını açtı. Kaarağıl Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından verilen iftar yemeğine katılan Kaymakam Ocak, Karaağıl Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Nisan ayında 5 metre kar ile mücadele

Nisan ayında 5 metre kar ile mücadele

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Karaağıl Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan askerlerle iftar yemeğinde buluştu.

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