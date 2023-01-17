Van’ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında il üçüncüsü olan Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.

Van’ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında il üçüncüsü olan Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.

Van’da düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında üçüncü olan Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’la bir araya geldiler. Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Kaymakam Nasır, akademik alanda da çok çalışmalarını isteyerek başarılar diledi.

Üçüncü olan öğrenciler ise altıkları kupayı Kaymakam Nasır’a takdim etti.