Daha sonra Kaymakam Nasır, Özalp ilçesinde yapılan çalışmaları anlattı.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Özalp Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen oryantasyon programında öğrencilerle bir araya geldi.

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