Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Burhaniye Muhyiddini Rumi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftar ilgi gördü.

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, yüksek öğrenim öğrencilerinin kaldığı Burhaniye Muhyiddini Rumi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda iftar programına katıldı. Kaymakam İlyas Memiş iftar programında öğrencilerle sohbet ederek hâl hatırlarını sordu. İftar programına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan katıldı.