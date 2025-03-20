Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Öğrencilerle oruç açan Kaymakam Memiş, sohbet ederken hal hatır sordu.

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, iftar yemeklerine katılmaya devam ediyor. Kaymakam İlyas Memiş, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Adil Başkurt Pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam İlyas Memiş, İftar programında öğrencilerle sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Hastane Başhekimi Evren Akgöl ve öğretmenler katıldı