Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Pelitköy mahallesindeki çıkan yangın sonucu 33 baş küçükbaş hayvanın telef olduğu çiftlikte incelemelerde bulundu. Ağıl sahibi Hasan Çelik ve Pelitköy muhtarı Hasan Vural’dan bilgi alan Kaymakam geçmiş olsun dileğinde bulunurken, yardımcı olacaklarını söyledi.

Kaymakam İlyas Memiş, önceki gün çıkan yangında 33 koyunun telef olduğu çiftliği ziyaret etti. Hayvan sahibi Hasan Çelik’e geçmiş olsun dileğini ileten Kaymakam İlyas Memiş, yardımcı olacaklarını söyledi. Hayvanların telef olmasına üzüldüklerini anlatan Kaymakam, “Konuyu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısında değerlendireceğiz. Gerekirse Vakıf Genel Müdürlüğü ile görüşerek elimizden gelen yardımı yapacağız. Her zaman vatandaşımızın yanında olacağız” dedi. Kaymakam İlyas Memiş’in Pelitköy ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala da eşlik etti.