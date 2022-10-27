Bartın Ulus ilçesi Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç şehit ailelerini ziyaret etti.

Bartın Ulus ilçesi Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, ilçe sosyal yardımlaşma vakfı müdürüyle beraber Şirinler köyünde ikamet eden, şehit yakınları Ayşe Demir, Yeter Çetin, Hüseyin Çetin ve Elmas Ünal’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlarla yakından ilgilenerek, ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Kılıç, “Şehit ve Gazi ailelerimizi, yaşlı, engelli vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımız ile devletimiz arasında güçlü bağlar oluşturuyor ve devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Hepsine ayrı ayrı hassasiyet gösteriyor ve memnuniyetleri için özen gösteriyor hayır dualarını alıyoruz. Devletimizin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu anlatıyoruz” dedi.