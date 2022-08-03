Kaymakama incelemeler esnasında KAPHİB (Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği) Müdürü Levent Ak ve Mustafapaşa köyü muhtarı Gültekin Kan eşlik etti.

Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Mustafapaşa köyü meydan düzenlemesi çalışma alanında incelemelerde bulundu. Ürgüp köylere hizmet götürme ve turizm birliği başkanlığı tarafından ihaleye verilen Mustafapaşa Köyü Meydan Düzenleme alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Maraşlı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edilen Mustafapaşa köy meydanı düzenleme alanında çalışmalar başlatıldı.

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