Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Mustafa Güler, mahalle mahalle gezip vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra ihtiyaçları yerinde tespit etmek için çalışma başlatıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Mustafa Güler, mahalle mahalle gezip vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra ihtiyaçları yerinde tespit etmek için çalışma başlatıyor.

Vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Süleymanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü’nün katılımıyla, ilçeye bağlı Karacakılavuz ve Banarlı mahallelerinde ’Halkla Buluşma Toplantısı’ gerçekleştirilerek mahalle sakinleriyle bir araya gelindi.

Toplantıda, mahalle sakinlerinin sorunları ve talepleri dinlenilerek gerekli açıklamalarda bulunuldu. Sorunların çözümü için gerekli işlemler yapmak üzere not alındı. Vatandaşlarca dile getirilen sıkıntılar ile ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, Kaymakam Güler tarafından ifade edildi.

Karacakılavuz Mahallesi’nde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Kaymakam Güler, şehidin anne ve babası ile görüşerek hatırlarını sorup talep ve isteklerini dinledi.

Toplantı sonrasında Karacakılavuz ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir süre görüşen Kaymakam Güler, sınıfları ziyaret edip öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra Güler, her iki köyün Aile Sağlığı merkezlerini ziyaret edip, sağlık personeli ve tedavi için sıra bekleyen vatandaşlarla görüştü. Sonrasında ise muhtarlar, Kaymakam Güler’e, yapmış olduğu ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.