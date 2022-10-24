Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Berrin Muslu Didim’in ikinci kuşak mübadili olan Murat Kafadaroğlu’nu evinde ziyaret etti.

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Berrin Muslu Didim’in ikinci kuşak mübadili olan Murat Kafadaroğlu’nu evinde ziyaret etti.

Murat Kafadaroğlu, Kaymakam Kuruca ve Dernek Başkanı Muslu’ya 1924 yılında büyüklerinin Selanik’ten Gülcemal isimli gemiyle geliş hikayelerini, kendi hayatından anılarını, Didim’in en eski dönemlerini, 65 yıl Eskiköy’de işletmiş olduğu bakkal dükkanını anlatarak hoşça sohbet etti. Kafadaroğu ayrıca kendisinin kaleme aldığı ’1924 Yılında Yoran’ı Kuran Didimlilerin Kültürü’ isimli kitabını İlçe Kaymakamı Kuruca’ya hediye etti. Kaymakam Kuruca Kafadaroğlu ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.