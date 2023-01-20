Yenipazar Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, ‘Köyümüze ziyaret’ programı çerçevesinde 23 köyde toplantılar düzenleyip vatandaşlarla bir araya geldi

Yenipazar Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, ‘Köyümüze ziyaret’ programı çerçevesinde 23 köyde toplantılar düzenleyip vatandaşlarla bir araya geldi

Kaymakam Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Cumhuriyet Gürcan ve İlçe Özel İdare Müdür V. Osman Aygüneş ile birlikte gerçekleştirdiği toplantılara köy muhtarları da katıldı. Köyleri tek tek gezen ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Kaymakam Kurt, muhtar ve vatandaşlar ile sohbet ederek talep ve şikâyetlerini dinleyerek misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür etti.