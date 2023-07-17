Karacasu Kaymakamlığı’na bir buçuk yıl önce vekaleten atanan Kaymakam Gamze Kuran Ankara’da düzenlenecek olan yabancı dil eğitim kursuna katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Karacasu’daki görevine başlayan Kaymakam Gamze Kuran İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yabancı Dil Kursu’na katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Karacasululara veda mesajı yayımlayan Kaymakam Kuran, "14 Şubat 2022 tarihinde başladığım ve 1 buçuk yıldır Kaymakamlık vazifesini vekaleten ifa ettiğim; deriye, demire, hamura ve çamura hayat veren kadim Karacasumuzdan, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Programına katılmak üzere 16 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ayrılıyorum. Görev yaptığım süre boyunca vatandaş odaklı hizmet anlayışının gelişerek devam etmesi, tüm kurum ve kuruluşlarımızın, aklın ve bilimin ışığında, proje odaklı, yeniliğe açık, koordinasyon içerisinde çalışması, devlet imkanlarından tüm vatandaşlarımızın eşit şekilde faydalanması öncelikli hedefimiz olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu güzide ilçemizde görev yapmanın haklı gururu ve mutluluğunu hep yüreğimde hissedeceğim inancıyla sizlere veda ederken himayelerinde çalışmaktan büyük onur duyduğum, hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Valimiz Hüseyin Aksoy’a, projelerimize teşrifleriyle her zaman destek olan Valimizin kıymetli eşleri Hülya Aksoy’a, görev dönemim boyunca yol arkadaşlığı yapan belediye başkanımız, cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerimize, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığımız kıymetli kurum amirlerime ve çalışma arkadaşlarıma, mahalle muhtarlarıma çok teşekkür ediyor; Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm Karacasulu hemşehrilerime göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sevgi, saygı ve muhabbetle Allah’a ısmarladık" ifadelerini kullandı.