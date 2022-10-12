Nazimiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ilçedeki okulları ziyaret etti. Kaymakam Konak, Eğitim Öğretime Destek Projesi çerçevesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan tüm öğrencilere hayırseverlerin göndermiş olduğu montları dağıttı.

Tunceli’nin Nazimiye İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, hayırsever iş adamı tarafından gönderilen montları öğrencilere dağıttı.

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