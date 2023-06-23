Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla başlatılan 2023 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu dahilinde Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Ulus şubesine verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla başlatılan 2023 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu destek artarak devam ediyor. Bartın’ın Ulus ilçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç’da kurban organizasyonuna destekte bulunarak kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Ulus şubesine verdi.

Kaymakam Kılıç’ı ziyaret eden İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, TDV tarafından sürdürülen kurban organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinden söz ederek, yaşanan asrın felaketi sebebiyle bu yıl yurt içi kurban bağışlarında deprem bölgesine öncelik verileceği bilgisini verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı adına Kaymakam Kılıç’ın kurban vekaletini kabul eden Müftü Yegin, Diyanet teşkilatı adına teşekkürlerini de ileterek makbuzunu takdim etti.