Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Devlet Su İşleri 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başlarken, ilçenin sorunlarına da yakından takip ediyor. Bu kapsamda Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen ve beraberinde köy, mahalle muhtarların sorunları dinleyen Kılıç ardından Devlet Su İşleri 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ile bir araya geldi. İlçelerinde müdürlükle alakalı çalışmaları masaya yatırıldığı ziyarette, çalışmaların hız kesemeden devam edileceği söylendi.