Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Veterinerlerden can dostların bakımları ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam İbrahim Keklik, "Kuşadası Belediyesi buraya çok emek verip, Türkiye’de gördüğüm en iyi merkezlerinden biri haline getirmiş" dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi’nin Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kaymakam İbrahim Keklik’i ağırladı. Merkezi dolaşan Kaymakam İbrahim Keklik, veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve sağlıklarıyla ilgili bilgi aldı. Kedi Tedavi Ünitesi’ni de gezen Kaymakam İbrahim Keklik, , Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni çok beğendiğini ifade etti.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’de gördüğü en iyi merkezlerden biri olduğunu belirten Kaymakam İbrahim Keklik, "Kuşadası Belediyesi sokak hayvanlarını gerçekten çok önemsiyor. Merkeze baktığınızda bu belli oluyor. Merkeze gerçekten çok emek verilmiş. Hayvanların kaldığı padoklar çok temiz ve bakımlı. Can dostlarımızla ilgilenen tüm görevlilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.