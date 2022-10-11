Yozgat’ın Sorgun İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Mayıs ayında Sivas’ta düzenlenen, Uluslararası Sivas Robot Yarışması’nda Sağlık Teknolojileri Kategorisinde Serum Haber Sistemi (SeHaS) ile Türkiye 3’üncüsü olan Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencilerini, makamında kabul etti.

Yozgat’ın Sorgun İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Mayıs ayında Sivas’ta düzenlenen, Uluslararası Sivas Robot Yarışması’nda Sağlık Teknolojileri Kategorisinde Serum Haber Sistemi (SeHaS) ile Türkiye 3’üncüsü olan Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencilerini, makamında kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Okul Müdürü Mustafa Kaya ve Danışman Öğretmen Emre Telli ile birlikte İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar’ı ziyaret eden Ceren Yalçın, Haticetül Kübra Telli, Ennur Demirbilek isimli öğrenciler, proje hakkında Kaymakam Kazar’a bilgiler verdiler.

Ceren Yalçın, akıllı serum olarak da adlandırılabilecek proje ile hastalara takılan serumların bitmesi durumunda, hasta yanında olmayan hemşirelere, bilgi aktarılabileceğini, böylelikle hem zamandan tasarruf edilecek, hem de bazı olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti. Öğrencileri tebrik eden Kazar da, öğrencileri yaptıkları bu başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi