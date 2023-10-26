Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris’te yaşayan gaziler ve aileleri için tekne gezisi düzenledi. Cumhuriyetin 100’ücü yıl kutlamaları etkinlikleri dahilinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya talimatı ile Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın organize ettiği gazilerin tekne turunda Sahil Güvenlik botu eşlik ederek gazileri ve Kaymakamı selamladı.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris’te yaşayan Gaziler tekne ile Marmaris körfez içinde gezi düzenlenirken, gazilere çeşitli ikramlar yapıldı.

Cumhuriyetin 100. yıl kutlama programları dahilinde düzenlenen etkinliğe Marmaris’te yaşayan muharip gaziler ve güneydoğu gazilerinin davetli olduğu tekne gezisinde Kaymakam Nurullah Kaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk ve İlçe Jandarma komutanlığı ekibi katılım sağladı. Sahil Güvenlik Kontrol Botu mürettebatı ile deniz üzerinde siren çalarak gazileri selamladı.