Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Kaymakam Karaman Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri için iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine katılım yüksek oldu. Yemekte bir konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman “Bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimiz onları rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların yakınları olarak biz sizleri emanetimiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından ezanın okunmasıyla başlayan iftar yemeği sohbet havasında geçti. Kaymakam Yusuf İzzet Karaman eşi ile birlikte tüm şehit aileleri ve gazileri bir bir dolaşıp dert ve dileklerini sorarken diğer yetkililerde aynı şekilde şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi. İftar yemeği sonrası bu davete katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İdris Bozkurt iftar yemeği duasını gerçekleştirdi.

İftar yemeğinde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman “Fethiye’de göreve geldiğim günden bu güne ilk defa şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile birlikte iftar yemeğinde bir araya gelmekteyim. Duyguluyum ve heyecanlıyım. Göreve ilk başladığım gün, ilk ziyaretimi; Fethiye Şehitler ve Gaziler Derneğine gerçekleştirdim. Daha sonra şehit ailelerimizi ziyaret ettim. Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların yakınları olarak biz sizleri emanetimiz olarak görüyoruz. Devletin tüm imkanlarını ne kadar seferber etsek azdır” dedi.

Kaymakam Karaman “Hasbelkader bir kardeşiniz olarak zaman zaman karşılaşıyoruz ve bazı etkinliklerde ve programlarda hep birlikte oluyoruz. Duygu yüklü anlar oluyor ve kendimizi sorguladığımız anlar da oluyor. Geçmişten bu güne kadar tüm savaşlarda olsun, Çanakkale savaşı, Kurtuluş savaşı, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da vatan için canını veren şehitlerimizin hepsi bizler için birbirinden değerlidir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Büyük bir kararlılıkla vatan için mücadele etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu zor günleri aşacağız. En son yaşadığımız deprem faciası nedeniyle üzüntü içerisindeyiz. Her geçen gün kendimizi topluyoruz. Fethiye’de 7 bin 900 depremzedeyi misafir etmekteyiz. Her gün depremzede ailelerimizi ziyaret ediyorum. Acılarını paylaşıyoruz ve imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle bu akşam Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz ile birlikte olmak istedik. Kaymakamlığımız diğer kurumlarımızla birlikte emrinizdedir. İlçe kaymakamı olarak tüm şehit ailelerimizin ve yakınlarının, tüm gazilerimizin ve ailelerinin emrindeyim“ dedi.

Kaymakam Karaman “Bir kardeşiniz olarak kapımız her zaman açıktır. Beni bir kardeşiniz olarak ailenizin bir ferdi gibi görmenizi rica ediyorum. Kaymakamlığımız ve tüm bağlı kurumları olarak ne zaman bir talebiniz olursa hiç bir şekilde çekinmeyin. Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şimdi sizlere söylemek istediğim bir konu var. Bildiğiniz gibi Kaymakamlığımızın bir otoparkı var. Buraya aşırı bir talep var. Ben buraya park eden plakaların büyük bir kısmını iptal ettim. Biraz sakinledi. Bu gün arkadaşlarımızla ile görüştüm ve bir talimat verdim. Kaymakamlığımızın otoparkını tüm şehit ailelerimiz ve yakınları ücretsiz olarak kullanabilir. Zaten ücretsiz resmi bir otoparktır. Şehit ailelerimiz ve yakınları yarından itibaren kendilerini tanıtarak, kaymakamlığımıza gelip otoparkımızı sorgusuz, sualsiz gelip kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emekli Astsubay Kıbrıs Gazisi Namık Ünal’da konuşmasında “Bu akşam göreve başladığı ilk günden beri bizlere her zaman değer veren Kaymakamımıza bu güzel iftar yemeği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi her zaman derneğimize uğrayan ve bizlere bir şeye ihtiyacınız var mı diye soran bir kişi. Şehit ailelerimizle yakından ilgilenmektedir“ diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Kaymakam Karaman ve beraberindekiler şehit ailelerinin taleplerini dinlemeyi sürdürdü.