Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaymakam Karaman; “Hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak canımız pahasına mücadele edip istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız” dedi.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 15 Temmuz hanin darbe girişiminin 7. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kaymakam Karaman, mesajında "15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, ordumuzun sağduyulu vatanperver komutanları, askerimiz, polisimiz ve milletimizle bir bütün olarak hainlere karşı mertçe, dik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ederek, canları pahasına hain kalkışmayı engellemiş ve devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmışlardır. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugünde milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak canımız pahasına mücadele edip istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Fethiyeli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.