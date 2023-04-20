Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Ramazan Bayramı nedeniyle Kaymakamlık makamında daire amirleri ile bayramlaşma gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine yoğun katılım olurken, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Çifte bayramın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Bayram boyunca halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Ramazan Bayramı nedeniyle Kaymakamlık makamında daire amirleri ile bayramlaşma gerçekleştirdi. Fethiye Kaymakamlığı’ndaki bayramlaşma törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Namık Ünal, şehit aileleri, gaziler ile daire amirleri katıldı.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman bayramlaşma töreninin ardından yaptığı açıklamada; “Bu zor süreçte, inşallah Ramazan Bayramı akabinde de güzel günler bizi bekliyor. Bir yandan Turizm sezonu da yaklaşıyor. Fethiye’de güzel de bir hareketlilik var. Bu sene ilk defa hem dini bir bayram hem de milli bayram üst üste geliyor. İlçemizde de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bugün arife günü. Yarın hem Fethiye’mizde hem de tüm Türkiye’de bayramı kutlayacağız. Devamında milli bayramımız, çocuklarımıza özellikle armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. Pazar günü Beşkaza Meydanı’nda büyük bir etkinlik planladık. Ulusal bir halk oyunu etkinlikleri yapacağız. Vatandaşlarımızı da pazar günü saat 12.00’den itibaren Beşkaza Meydanı’ndaki programlarımıza davet ediyoruz. Tüm Fethiyeli ve Fethiye’ye tatil için gelen vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bayram tedbirlerini aldık”

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, bayram boyunca Fethiye’de de tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, “İçişleri Bakanlığımız tüm tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bugünden pazar günü gecesine kadar sıkı tedbirler aldık. Fethiye’de yaşayan deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi de unutmadık. Onları da bayram boyunca ziyaret edeceğiz. Çocukları sevindireceğiz, ailelerin de en azından acılarının dinmesine yardımcı olacağız. Yardımseverlerimizin desteğiyle onlara da destek olmaya devam edeceğiz. Onların da bayramlarını bu vesileyle tebrik ediyorum” dedi.