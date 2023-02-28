Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı 6 Şubat tarihinde Adıyaman’ın Tut İlçesine Koordinasyon Kaymakam olarak görevlendirilen Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, depreminin açmış olduğu yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı 6 Şubat tarihinde Adıyaman’ın Tut İlçesine Koordinasyon Kaymakam olarak görevlendirilen Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, depreminin açmış olduğu yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili Simav Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, kısa bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun helikopterle gelerek Tut ilçesine yaptığı inceleme ziyaretinde Tut ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne dek yaşananları, yapılan çalışmaları anlatırken, Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin açmış olduğu tüm yaraları sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaymakam Karaloğlu, Bakan Karaismailoğlu ve bazı yetkililerle depremden hasar gören ilçeye bağlı bazı köylerde de birlikte incelemelerde bulundu.