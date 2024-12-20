Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Kardelen Anaoukulu’nu ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Karali, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık ile birlikte Kardelen Anaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Karali çocukların günlük aktiviteleri hakkında öğretmen ve idarecilerden bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret ederek, çocuklarla tek tek ilgilenen Kaymakam Karali, çocuklarla kitap okuyup oyunlar oynadı. Minikler Kaymakam Karali ile keyifli vakit geçirerek hatıra foroğrafı çektirdi.