Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali İlkokul ve Ortaokulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali İlkokul ve Ortaokulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali Dibekli,Taşbasamak, Gedik ve Yanıkçukur köyü İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Karali daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet ederek ardından Kızılayın da katkılarıyla hazılanan çeşitli hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık ve Kızılay Şube Başkanı Suat Özden eşlik etti.