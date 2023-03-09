Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Digor’a deprem bölgesinde misafir gelen Çınar, ailesini ziyaret ederek bir sohbet etti.

Kars’ın Digor ilçesine deprem sonrası misafir olarak gelen Çınar ailesi her türlü destek sağlanıyor.

Ailenin rahat etmesi ve sıkıntılarının giderilmesi için ilgili kurum çalışanları seferber edilirken, Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Çınar ailesini kaldıkları evde ziyaret etti. Karakaş, aile ile bir süre görüştü. Ailenin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Karakaş, devletin bütün imkanlarının depremzedeler için seferber edildiğini belirtti.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Çınar ailesi fertleriyle tek tek ilgilenirken, aileye her hangi bir problemde kendisini aralamalarını söyledi.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, daha sonra Çınar ailesinin kaldığı evden ayrıldı.