Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Digor’da yapımı devam eden okul inşaatında bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ın Digor ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan ilkokulda çalışmalar devam ediyor.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir ile birlikte yapımı devam eden ilkokula geldi.

Kaymakam Karakaş, ilkokul inşaatını gezerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir ve yapım işini yürüten ilgili firma yetkilisinde bilgi aldı.

Karakaş, daha sonra ilkokul inşaatında çalışan işçiler bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Karakaş, daha sonra bölgeden ayrıldı.