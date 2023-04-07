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Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve okunan duaların ardından iftar yemeğine geçildi. İftar yemeğinin ardından program sona erdi.

Masaları tek tek ziyaret ederek öğrenci ve velileriyle sohbet eden Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, iftar yemeğine katılan öğrenci velilerine teşekkür etti.

Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Kaymakamlık tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı. Kaymakam Karakaş, iftar yemeğinde Digorlu öğrenci ve velilerini ağırladı.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, iftarını öğrenci ve velileriyle birlikte açtı.

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