Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İmeceli mezrasında yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İmeceli mezrasında yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, hane ve köy ziyaretlerine periyodik olarak devam ediyor. Bu çerçevede, ilçeye bağlı Kepçeli Köyü İmeceli mezrasını ziyaret eden Kaymakam Kaptanoğlu, burada yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Onlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kaptanoğlu, devlet olarak her vatandaşın isteklerini karşılamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Köy ve hane ziyaretlerinde Kaymakam Kaptanoğlu’na Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ile kurum amirleri eşlik etti.