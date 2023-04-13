Bingöl’ün Genç ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için verilen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, “Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Genç Kaymakamlığı ve Genç Belediye Başkanlığı tarafından şehit aileleri, yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, eşi Başak Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi.

Yemekten sonra şehit yakınları ve gazilere hitaben bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, ’’Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın doruğa çıktığı Ramazan ayının bu gününde sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm kurum, kuruluşlarımız ve imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu mübarek ramazan gecesinde ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz’’ diye konuştu.

İftar programı, İlçe Müftüsü Yahya Aktaş’ın okuduğu duayla sona erdi.