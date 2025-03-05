Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarına konuk olarak gönülleri ısıtıyor.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci beraberinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz ile birlikte ramazan ayının manevi atmosferini birlikle ve beraberlikle yaşatılması amacıyla iftar sofralarına konuk oluyor. Her akşam iftar vaktinde bir haneye konuk olan Kaymakam Kahveci, sırasıyla Taylan Erol, Yaşar Bolat ve Ahmet Güneş’in sofrasına konuk olarak onlarla birlikte iftarını açtı. Kaymakam Kahveci, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Gönül sofraları kuruyoruz. Bundan sonra da kurmaya evlere konuk olmaya devam edeceğiz." dedi.