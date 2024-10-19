Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede yeni ekilmeye başlanan ahududu ve aronya tarlalarında inceleme yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi olan yeni ekilmeye başlayan ahududu ve aronya tarlalarında inceleme yapan Kaymakam Kahraman, çiftçilerden bilgi aldı. İlk olarak Ahmetler Köyünde üretimi yapılan ahududu tarlasını ziyaret ederek tarla sahibi Semih Kaya, akabinde, Dereköy Köyünde üretimi yapılan aronya tarlasını ziyaret ederek tarla sahibi Zeki Dündar’a bereketli bir sezon diledi.