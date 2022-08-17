Ardahan’ın Çıldır ilçesi Kaymakamlığına atanan Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, kamu kurumları ve vatandaşlarla vedalaştı.

Ardahan’ın Çıldır ilçesi Kaymakamlığına atanan Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, kamu kurumları ve vatandaşlarla vedalaştı.

Kamu kurumlarıyla veda ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan Kaymakam İpek, "Domaniç ilçemizde 2 yıl süren görevimizi tamamladık. Görev süremiz içerisinde Kaymakamlığımıza bağlı kurumlarımızla uyumlu ve başarılı çalışmalar yaptık. Tüm kurum müdürlerimize bundan sonra görevlerinizde başarılar diler, ailenizle mutlu bir yaşam sürdürmenizi temenni ediyorum. Hakkım varsa ben hakkımı helal ediyorum, sizlerin de helal etmenizi istiyorum" dedi.

Ziyarette bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kurum müdürleri ve çalışanlar da İpek’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Kaymakam İpek, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Celal Yılmaz işe Birlikte Tıraz, Ortaca, Sarıot, Küçükköy, Karaköy, Güney, Saruhanlar, Böçen, Soğucak, Karamanlar ve Fıranlar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla vedalaştı.

İpek, “Ata yurdu kıymetli Domaniç’imizde çalışmanın mutluluğu ve heyecanı ile birlikte buradan ayrılmanın hüznü içerisinde bir arada bulunuyoruz. Siz değerli hemşerilerimize hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Hepinizi ayrı ayrı Allah’a emanet ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kaymakamın vedalaşma programının hafta boyu devam edeceği belirtildi.