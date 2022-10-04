Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş yeni okul binası inşaatını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam İlyas Memiş’in okul ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti. Okulların yapımıyla birlikte ilçede daha kaliteli bir eğitim sağlanmış olacak.

Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş yapımı devam eden Nadir Tolun İlkokulu ve Anaokuluna ziyarette bulundu.

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